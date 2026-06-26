Adıyaman'da 154 bin 927 öğrenci karne sevinci yaşadı - Son Dakika
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Adıyaman'da 154 bin 927 öğrenci karne sevinci yaşadı

Adıyaman\'da 154 bin 927 öğrenci karne sevinci yaşadı
26.06.2026 13:06  Güncelleme: 13:07
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2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Adıyaman'da 800 okulda öğrenim gören 154 bin 927 öğrenci, düzenlenen törenle karnelerini alarak yaz tatiline sevinçle başladı. Vali, Belediye Başkanı ve İl Milli Eğitim Müdürü, İndere Yaşam Alanı Karadağ İlkokulunda öğrencilere karnelerini takdim etti.

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte ilimiz genelindeki 800 okulda öğrenim gören 154 bin 927 öğrenci, bir yıl boyunca gösterdikleri emek ve gayretin karşılığı olan karnelerini alarak yaz tatiline büyük bir sevinçle başladı.

Vali Abdullah Küçük, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İndere Yaşam Alanı Karadağ İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini takdim eden protokol üyeleri, öğrencilerle yakından ilgilenip sohbet etti. Törende öğretmenler ve velilerle de bir araya gelinerek eğitim-öğretim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Protokol üyeleri, bir eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan tüm öğrencilere gönülden tebrik ettiklerini yaz tatilini dinlenerek, kitap okuyarak, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kendilerini geliştirerek verimli bir şekilde geçirmelerini dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da 154 bin 927 öğrenci karne sevinci yaşadı - Son Dakika

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