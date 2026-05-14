Adıyaman\'da \'4. En Özel Şenlik\' düzenlendi

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özel öğrencilerin sosyal, sportif ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen "4. En Özel Şenlik" programı gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi koordinasyonunda Eğriçay Parkı'nda düzenlenen etkinlikte özel öğrenciler spor, sanat ve müzik alanlarındaki yeteneklerini sergiledi. Etkinliğe Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Milletvekili Mustafa Alkayış, AK Parti İl Başkanı Ekrem Çadır, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Renkli görüntülere sahne olan programda öğrenciler ve aileleri keyifli anlar yaşadı.

Sevgi, dayanışma ve mutluluk temasıyla gerçekleştirilen şenlikte çeşitli gösteriler, oyunlar ve etkinlikler düzenlenirken katılımcılar özel çocukların performanslarını ilgiyle takip etti. Programa katılan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, dayanışma ve birlikte yaşama kültürünün en güzel örneklerinden birine tanıklık ettiklerini belirterek, özel eğitim uygulama okullarında eğitim gören öğrencilerin azimleri, samimiyetleri ve gayretleriyle umut verdiklerini söyledi.

Türkiye Yüzyılı vizyonunda hiçbir çocuğu geride bırakmayan bir eğitim anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Tosun, "Eğitim ancak her çocuğa dokunabildiğinde gerçek anlamına kavuşur" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından özel öğrenciler tarafından bir birinden güzel gösteriler yapıldı. - ADIYAMAN