Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi

Adıyaman\'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi

Adıyaman Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Yeni Mahalle'de kadınların katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenledi. Etkinlikte, kadınların eşitlik mücadelesine dikkat çekildi.

09.03.2025 13:39  Güncelleme: 13:54
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Adıyaman Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yeni Mahalle'de kadınların katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenledi.

Düzenlenen etkinlik kapsamında, Adıyaman Belediyesi tarafından yapılması planlanan park alanına kadınlar tarafından fidanlar dikildi.

Fidan dikim programına Adıyaman Belediye Başkan Yardımcıları Ufuk Bayır ve Hasan Döner, Yeni Mahalle Muhtarı Hasan Coşkun, Kadın ve Aile Müdürü Koray Uğur Güneş, Park ve Bahçeler Müdürü İdris İde, mahalle sakinleri, kadınlar ve çocuklar katıldı.

Etkinlikte konuşan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, 8 Mart'ın kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğunu belirterek, "Bugün burada kadınlarımızın toplumdaki mücadelesine ve hayatın her alanındaki varlıklarına dikkat çekmek için bir araya geldik. Fidan dikme etkinliğiyle bu özel günü daha anlamlı hale getirdik. Katılım gösteren tüm kadınlara, erkeklere ve emek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Fidan dikim etkinliğine katılan mahalle sakinleri, düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, etkinliği gerçekleştiren Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ve ekibine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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