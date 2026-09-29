Adıyaman'da ağır hasarlı binalar, ihaleyi alan firmalar başlamayınca yıkılamadı - Son Dakika
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Adıyaman'da ağır hasarlı binalar, ihaleyi alan firmalar başlamayınca yıkılamadı

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Adıyaman\'da ağır hasarlı binalar, ihaleyi alan firmalar başlamayınca yıkılamadı
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Adıyaman'da 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan bazı binalar, 3 yılı aşkın süredir yıkılmayı bekliyor. Yıkım ihalesini alan özel firmaların işe başlamaması nedeniyle dokunulmayan yapılar vatandaşları tedirgin ediyor, kirişleri hasarlı bazı binalarda ise yaşam sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin üzerinden 3 yılı aşkın süre geçmesine rağmen Adıyaman'da ağır hasarlı bazı binaların halen yıkılmamış olması, vatandaşları tedirgin ediyor.

6 Şubat 2023 depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman'da, kent merkezinin farklı noktalarında bulunan ve kolon ile kirişleri ağır hasar gören binalar, tehlike saçmaya devam ediyor. Aradan geçen uzun zamana rağmen, yıkım ihalesini alan özel firmaların işe başlamaması nedeniyle dokunulmayan hasarlı yapılar, vatandaşların her gün tedirginlik içerisinde yaşamasına neden oluyor.

Özellikle insanların yoğun olarak kullandığı bölgelerde bulunan hasarlı binaların oluşturduğu tehlikenin bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini belirten vatandaşlar, "Her gün bu binaların yanından geçiyoruz. Depremin üzerinden yıllar geçti ancak hala aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Ne zaman yıkılacağını, ne zaman tehlike oluşturacağını bilmiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Kentte dikkat çeken bir diğer görüntü ise hasarlı olduğu belirtilen bazı binalarda vatandaşların yaşamlarını sürdürmesi oldu. Kirişlerinde gözle görülür hasarlar bulunan yapılarda yaşamın devam etmesi, hem bina sakinleri hem de çevredeki vatandaşlar açısından endişeye neden oluyor.

Adıyamanlılar, depremde ağır hasar alan ve yıkım süreci tamamlanmayan binaların bir an önce kontrollü şekilde yıkılmasını istedi.

Kaynak: İHA
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