Adıyaman'da bir evde keçi boynuzları ele geçirildi: Ev sahibine yarım milyon lirayı aşkın para cezası kesildi - Son Dakika
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Adıyaman'da bir evde keçi boynuzları ele geçirildi: Ev sahibine yarım milyon lirayı aşkın para cezası kesildi

21.06.2022 15:30

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir evde, dağ keçisi boynuzları olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler, düzenlenen baskın sonrası iki dağ keçisi boynuzu buldu. Boynuzların sahibi olan şahsa toplamda 513 bin liralık ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincik ilçesindeki H.B.'ye ait bir evde dağ keçisi boynuzu olduğu bilgisine ulaştı.

TOPLAM 513 BİN TL CEZA KESİLDİ

Ekipler, şüpheli H.B.'nin evinde yaptıkları aramada, 2 dağ keçisi boynuzu buldu. Ev sahibi A. B'ye, 500 bin lirası tazminat, 13 bin lira idari olmak üzere toplam 513 bin TL para cezası uygulandı. Ele geçirilen boynuzlar ise Kahta Milli Parklar müdürlüğe götürüldü.

İşte baskın yapılan evde bulunan boynuzlar;

Adıyaman'da ele geçirilen keçi boynuzuna 513 bin TL ceza
Adıyaman'da ele geçirilen keçi boynuzuna 513 bin TL ceza
Adıyaman'da ele geçirilen keçi boynuzuna 513 bin TL ceza
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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da bir evde keçi boynuzları ele geçirildi: Ev sahibine yarım milyon lirayı aşkın para cezası kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da bir evde keçi boynuzları ele geçirildi: Ev sahibine yarım milyon lirayı aşkın para cezası kesildi - Son Dakika
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