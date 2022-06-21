Adıyaman'da bir evde keçi boynuzları ele geçirildi: Ev sahibine yarım milyon lirayı aşkın para cezası kesildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincik ilçesindeki H.B.'ye ait bir evde dağ keçisi boynuzu olduğu bilgisine ulaştı.

TOPLAM 513 BİN TL CEZA KESİLDİ

Ekipler, şüpheli H.B.'nin evinde yaptıkları aramada, 2 dağ keçisi boynuzu buldu. Ev sahibi A. B'ye, 500 bin lirası tazminat, 13 bin lira idari olmak üzere toplam 513 bin TL para cezası uygulandı. Ele geçirilen boynuzlar ise Kahta Milli Parklar müdürlüğe götürüldü.

İşte baskın yapılan evde bulunan boynuzlar;