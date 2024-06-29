Adıyaman'da Bir Şahıs Benzinle Kendini Yakmaya Çalıştı - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman'da Bir Şahıs Benzinle Kendini Yakmaya Çalıştı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşanan olayda, M.A. isimli şahıs, ailesiyle yaşadığı problemler nedeniyle bir binanın 8. katına çıkarak üzerine benzin döktü ve kendini yakmaya çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis tarafından etkisiz hale getirilerek hastaneye kaldırıldı.

29.06.2024 01:41
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Benzinle kendini yakmaya çalıştı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir binanın 8'inci katına çıkan M.A., isimli şahıs, üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı.

Olay Karşıyaka Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 8'inci katında meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle problem yaşadığı ileri sürülen M.A., binanın 8'inci katına çıkarak elindeki benzin dolu bidonu üzerine döktü. Daha sonra telefonla ailesini arayan M.A., bağırarak kendini binadan aşağıya atacağını söyledi. Durumu fark eden vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bir yandan olay yerinde güvenlik önlemleri alırken bir yandan da şahsı ikna etmeye çalıştı. M.A., 8'inci katta önce çatıda bulunan hortumu yakıp aşağıya attı. Daha sonra da üzerindeki elbiseyi çıkarıp benzin dökmesiyle alevler üzerine sıçradı. Çeşitli yerlerinden yaralanan M.A., polis ekipleri tarafından yakalanıp etkisiz hale getirildi. Kahta Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan M.A.'nın durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Bir Şahıs Benzinle Kendini Yakmaya Çalıştı - Son Dakika

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