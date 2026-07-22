Kavurucu sıcakta çocukların serinlik adresi su oyun parkları

Adıyaman'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle gündüz saatlerinde evlerinden çıkamayan çocuklar, akşamın serinliğinde su oyun parklarına akın ediyor.

Adıyaman'da son günlerde etkisini artıran sıcak hava dalgası günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı kentte hissedilen sıcaklık yer yer 45 dereceye ulaşıyor. Kavurucu sıcaklar nedeniyle özellikle öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanırken, vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih ediyor.

Çocuklar su oyun alanlarına, vatandaşlar parklara akın ediyor

Hava sıcaklığının düşmeye başladığı akşam saatlerinde ise parklar ve yeşil alanlar hareketleniyor. Aileler serin vakit geçirmek için çocuklarıyla birlikte parklara yönelirken, çocuklar da su oyun parklarında hem serinliyor hem de eğlenceli anlar yaşıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği noktalardan biri olan Eğri Çayı Millet Bahçesi, akşam saatlerinde en hareketli alanlar arasında yer alıyor. Çim alanlarda dinlenen aileler serin havanın keyfini çıkarırken, Adıyaman Belediyesine ait su oyun parkında oynayan çocuklar sıcak havanın etkisini suyla atmaya çalışıyor.

Uzmanlar ise özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. - ADIYAMAN