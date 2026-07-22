Kavurucu sıcakta çocukların serinlik adresi su oyun parkları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kavurucu sıcakta çocukların serinlik adresi su oyun parkları

Kavurucu sıcakta çocukların serinlik adresi su oyun parkları
22.07.2026 10:47  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da aşırı sıcaklar nedeniyle gündüz evde kalan çocuklar, akşam serinliğinde su oyun parklarına akın ediyor. Vatandaşlar parklarda serinlemeye çalışırken, uzmanlar sıcak saatlerde dışarı çıkılmaması uyarısı yapıyor.

Adıyaman'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle gündüz saatlerinde evlerinden çıkamayan çocuklar, akşamın serinliğinde su oyun parklarına akın ediyor.

Adıyaman'da son günlerde etkisini artıran sıcak hava dalgası günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı kentte hissedilen sıcaklık yer yer 45 dereceye ulaşıyor. Kavurucu sıcaklar nedeniyle özellikle öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanırken, vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih ediyor.

Çocuklar su oyun alanlarına, vatandaşlar parklara akın ediyor

Hava sıcaklığının düşmeye başladığı akşam saatlerinde ise parklar ve yeşil alanlar hareketleniyor. Aileler serin vakit geçirmek için çocuklarıyla birlikte parklara yönelirken, çocuklar da su oyun parklarında hem serinliyor hem de eğlenceli anlar yaşıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği noktalardan biri olan Eğri Çayı Millet Bahçesi, akşam saatlerinde en hareketli alanlar arasında yer alıyor. Çim alanlarda dinlenen aileler serin havanın keyfini çıkarırken, Adıyaman Belediyesine ait su oyun parkında oynayan çocuklar sıcak havanın etkisini suyla atmaya çalışıyor.

Uzmanlar ise özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Adıyaman, Sağlık, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kavurucu sıcakta çocukların serinlik adresi su oyun parkları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu’na davul-zurna sürprizi Esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu'na davul-zurna sürprizi
Tekirdağ’da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Gülistan Doku’nun Cesediyle İlgili Yeni Gelişmeler Gülistan Doku'nun Cesediyle İlgili Yeni Gelişmeler
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel’i yakacak ifade “Bilgim var, sen gerekeni yap“ Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'i yakacak ifade! "Bilgim var, sen gerekeni yap"
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul

12:04
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:34
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş’ın aylık kazancı
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı
10:41
Ankara’da eğitim helikopteri düştü Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 12:26:07. #7.13#
SON DAKİKA: Kavurucu sıcakta çocukların serinlik adresi su oyun parkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.