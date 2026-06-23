Adıyaman Belediyesi'nden İmamağa Mahallesi'ne taziye evi - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi'nden İmamağa Mahallesi'ne taziye evi

Adıyaman Belediyesi\'nden İmamağa Mahallesi\'ne taziye evi
23.06.2026 12:47  Güncelleme: 12:52
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Adıyaman Belediyesi tarafından İmamağa Mahallesi'ne kazandırılan çok amaçlı yaşam alanı ve taziye evi, vatandaşların yoğun katılımıyla hizmete açıldı. Tesis, yemekhane, sosyal alanlar ve otoparkıyla mahallenin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yanıt verecek.

Adıyaman Belediyesi tarafından İmamağa Mahallesi'ne kazandırılan çok amaçlı yaşam alanı ve taziye evi, vatandaşların yoğun katılımıyla hizmete açıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yemekhanesi, kadın ve erkekler için ayrı ayrı düzenlenen sosyal alanları ve otoparkıyla tesisin yalnızca bir taziye evi olmadığını; mahallenin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına da yanıt verecek tam donanımlı bir yaşam alanı niteliği taşıdığını söyledi. Açılış programına siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Adıyaman Belediyesi'nin tamamen kendi bütçesiyle inşa ettiği tesis; modern yemekhanesi, kadın ve erkekler için ayrı ayrı tasarlanan geniş kullanım alanları, otoparkı ve çevre düzenlemesiyle dikkat çekiyor. Toplam 700 metrekare açık alan ve 600 metrekare kapalı alana sahip olan tesis, mahalle sakinlerinin bir araya gelebileceği önemli bir sosyal merkez olarak hizmet verecek.

Açılış töreninde konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, merkezin fonksiyonel yapısına dikkat çekerek, "Bugün burada sadece bir taziye evinin değil, mahallemize değer katacak çok amaçlı salonların ve sosyal donatıların yer aldığı büyük bir eserin açılışı için bir aradayız. Adıyaman Belediyesi olarak kentimizin yeniden inşa sürecinde büyük bir gayret içerisindeyiz. Bir taraftan altyapıyı yenilerken, diğer taraftan mahallelerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak yaşam alanlarını şehrimize kazandırıyoruz" dedi.

Taziye kültürünün Adıyaman'daki dayanışma ruhu açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Tutdere, kent genelinde bu alandaki ihtiyaçları tek tek gidermeye devam ettiklerini vurguladı. Başkan Tutdere, "Göreve geldiğimiz günden bu yana İmamağa ile birlikte Boynukara, Ömer Turan, Yeşilyurt ve Yeni Mahalle'deki merkezlerimizi tamamlamış olduk. Varlık, Cumhuriyet, Altınşehir ve Kayalık mahallelerimizde inşaatı devam eden merkezlerimizi de kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Böylece Adıyaman'da bu alandaki eksiklikleri büyük ölçüde gidermiş olacağız. Biz buralarda sadece acılarımızı paylaşmıyor, dayanışmamızı ve birliğimizi büyütüyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi'nden İmamağa Mahallesi'ne taziye evi - Son Dakika

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