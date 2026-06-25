Adıyaman\'da altyapısı tamamlanan yollar asfaltla buluşuyor

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından zarar gören altyapının yenilenmesine yönelik çalışmaların tamamlandığı bölgelerde asfalt serimine başladı.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilendiği alanlarda üstyapı çalışmaları hızlandırıldı. Kent genelinde sürdürülen program çerçevesinde, altyapısı tamamlanan güzergahlarda asfalt serimi etaplar halinde devam edecek. Belediye yetkilileri, yürütülen çalışmalarla birlikte ulaşım konforunun artırılmasının ve kentte daha güvenli yol ağı oluşturulmasının hedeflendiğini bildirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere,"Ekiplerimiz ara vermeden, durmaksızın yoğun bir mesai yürütüyor. Adıyaman'ımız altyapısıyla, üstyapısıyla hak ettiği yere gelecek. Biz sahadayız, hemşerilerimizin yanında ve kentimizin hizmetindeyiz. Bu şehri hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Çalışmalarda emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Adıyaman'ımız her gün iyileşiyor, her gün yaralarını bir nebze daha sararak yoluna devam ediyor. Hemşerilerimiz müsterih olsun; tüm gücümüzle sahadayız, halkımızın yanındayız" diye konuştu. - ADIYAMAN