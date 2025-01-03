Adıyaman\'da DSİ Yatırımları İle İlgili Toplantı Düzenlendi

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DSİ tarafından Adıyaman'da yürütülen yatırımlar ve çalışmalar hakkında toplantı düzenlendi.

Adıyaman Valiliği toplantı salonuna düzenlenen toplantıya, Vali Osman Varol, Milletvekillerinden Mustafa Alkayış, İshak Şan, Hüseyin Özhan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, AK Parti İl Başkanı Bülent Kablan, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. DSİ yetkililerinin de yer aldığı toplantıda DSİ tarafından Adıyaman'da yapılan çalışmalardan bahsedildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2025 yılları arasında Adıyaman iline toplam 21 milyar 136 milyon TL yatırımın yapıldığı, 97 adet tesisin kente kazandırıldığı vurgulandı. Bu tesislerin 7 adedi içme suyu tesisi, 9 adedi baraj, 2 adedi gölet, 5 adedi yeraltı depolaması, 11 adedi sulama tesisi, 2 adedi arazi toplulaştırma ve tigh, 46 adedi taşkın koruma tesisi ve 15 adedi de HES tesisinden oluşuyor.

Yağışlarla gelen suyu depolayarak berekete dönüştürmek için 9 baraj, 2 gölet ve 5 adet yeraltı depolaması tamamlanarak toplam biriktirme hacmi 472 milyon m'e ulaşıldı. Bu tesisler arasında hem Adıyaman hem de çevre iller açısından kritik öneme sahip olan ve depolama kapasitesi açısından da önemli bir proje olan Çetintepe Barajı inşaat çalışmaları tamamlanarak su tutmaya hazır hale getirildi.

Aynı şekilde Çelikhan Yeşiltepe, Gerger Çifthisar, Gölbaşı Çelik, Gölbaşı Çınarlıgöl, Kahta Menzil Barajı, Pınaryayla, Akçalı-1 ve Akçalı-2 barajlarında da inşaat çalışmaları tamamlanarak su tutulmaya başlanıldığı belirtildi.

İnşaatı devam eden Gömükan, Koçali ve Büyükçay barajlarının tamamlanmasıyla depolama kapasitenin 927 milyon m seviyesine çıkarılacağı vurgulandı.

Asrın felaketinde depreminin fazla yıkıma uğrattığı şehirlerin başında yer alan Adıyaman'da DSİ tarafından arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına büyük ölçüde destek sağlanırken deprem sonrası ortaya çıkan içme suyu ihtiyacına yönelik olarak da etüd ve proje çalışmalarına hızlıca başlanıldığı söylendi.

Acil içme suyu temini maksadıyla DSİ Bölge Müdürlüğünce 2 adet derin kuyu imalatının yapıldığı TOKİ tarafından hak sahiplerine teslimi yapılan kalıcı deprem konutlarında ikamet eden depremzede vatandaşların kullanımına sunulduğu da belirtildi.

Örenli TOKİ Kalıcı Deprem Konutlarının içme suyu ihtiyacının tamamen karşılanması amacıyla, halihazırda Adıyaman şehir merkezine içme suyu sağlayan Palanlı Kaynaklarına, mevcut içme suyu isale hattına ek olarak yeni bir İçme Suyu İsale Hattı Projesi inşaat çalışmaları tamamlanarak toplam 2 bin 685 konuta yaklaşık 25lt/sn içme suyunun yapıldığı öğrenildi.

Bunun yanında 2003 yılından bugüne kadar 7 adet içme suyu tesisi tamamlanarak Adıyaman'da yıllık 54,84 milyon m içme ve kullanma suyu temin edilerek 546 bin kişiye içme ve kullanma suyunun verildiği ifade edildi.

Ayrıca Proje ve Planlama Safhasındaki "Adıyaman İçmesuyu (Koçali Barajı) Tesisleri 2. Kısım" projesiyle Koçali Barajı (Terasa Çayı) kaynağından alınacak yıllık 31,50 milyon m su 9 km uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Adıyaman şehir merkezine içme suyu verileceği proje hazırlama çalışmaları devam ettiği belirtildi.

Bölgede ekonomik ve sürdürülebilir tarımın en önemli sorunlarından olan ve miras ve intikal yoluyla ortaya çıkan parçalı arazi varlığının düzenlenmesi ve tarla içi standartların yükseltilmesi amacıyla başlatılan arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 2 adet proje tamamlanarak 259 bin 782 dekar alanın tescili ve inşaatı devam eden işlerde de kısmi olarak 702 bin dekar arazi tescili olmak üzere toplam 961 bin 782 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığı belirtildi.

Besni, Çamgazi, Kahta, Koçali 1 ve GAP Adıyaman 1.Kısım AT ve TİGH projelerinde de inşaat çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yapılan toplantı soru ve cevapların tamamlanmasının ardından sona erdi. - ADIYAMAN