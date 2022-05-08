Adıyaman'da günü birlik evler denetlendi - Son Dakika
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Adıyaman'da günü birlik evler denetlendi

08.05.2022 17:09
Adıyaman'da günü birlik evler denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde yapılan günü birlik evlere yönelik denetimler Adıyaman'da da gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde yapılan günü birlik evlere yönelik denetimler Adıyaman'da da gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde veri bildirimi yapmayan günü birlik evlere idari yönden işlem yapıldı.

Polis ekipleri, denetimlerde evlerin kayıtlarını incelerken, evlerde bulunan kişilerin de kimliklerini kontrol etti. - ADIYAMAN

Adıyaman'da günü birlik evler denetlendi
Adıyaman'da günü birlik evler denetlendi

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Yok olmaya yüz tutmuş toprak evleri diaroma sanatı ile geleceğe taşıyor Yok olmaya yüz tutmuş toprak evleri diaroma sanatı ile geleceğe taşıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Adıyaman, Türkiye, Asayiş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman'da günü birlik evler denetlendi - Son Dakika


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