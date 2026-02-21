Adıyaman\'da Güvenlik Denetimi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen denetimlerde, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 26 sabit nokta, 44 park ve bahçe, 19 konteyner kentte geniş kapsamlı kontroller yapıldı. Uygulamalar kapsamında toplam 2 bin 158 şahıs sorgulanırken, 419 araç ve motosiklet denetlendi. Gerçekleştirilen kontrollerde, aranan 3 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 3 şahıs kumar oynatmak suçundan 34 bin 812 TL idari para cezası uygulanırken, trafik ve asayiş yönünden yapılan denetimlerde eksiklikleri tespit edilen araçlara toplam 200 bin 269 TL idari para cezası uygulandı.

Toplam 328 personelin görev aldığı uygulamalarda kent genelinde güvenlik tedbirlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - ADIYAMAN