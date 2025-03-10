Adıyaman\'da Güvenlik Görevlileri Maaş İçin Eylem Yaptı

Adıyaman'a, faaliyet gösteren bir inşaat firmasında görevli güvenlik görevlileri, maaş alamadıklarını iddia ederek eylem yaptı.

Adıyaman merkez İndere bölgesinde devam eden konutlarda faaliyet gösteren özel bir inşaat firmasında çalışan özel güvenlik görevlileri 3 aydır maaş alamadıklarını ve oldukça mağdur olduklarını söyleyerek durumu protesto etti. İş bırakarak firmanın yönetim binası önüne maaş alamadıkları için protesto yapan yaklaşık 30 güvenli görevlisi mağduriyetlerinin sona ermesi için yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi. - ADIYAMAN