Adıyaman\'da Halkoyunları Gösterisinde Ayakkabı Olayı

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Adıyaman'daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında halkoyunları ekibinin gösterisi sırasında folklorcunun ayakkabısı ayağından çıktı. Gösteri devam ederken öğretmeni ayakkabıyı tekrar giydirdi.

Adıyaman'daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 104. yıl dönümü kutlamalarında ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Mehmet Akif Ortaokulu Halkoyunları ekibi folklor gösterisi yaptı. Gösteri sırasında İkranur Karasu isimli folklorcunun ayakkabısı esnasında ayağından çıktı. Oyunu bırakmadan gösteriye devam eden İkranur Karasu'nun ayakkabısını öğretmeni tekrar giydirdi.

Ekip gösterisini yarıda bırakmadın tamamladı. - ADIYAMAN