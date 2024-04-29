Adıyaman'da hastaya perkütan nefrostomi uygulandı - Son Dakika
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Adıyaman'da hastaya perkütan nefrostomi uygulandı

Adıyaman\'da hastaya perkütan nefrostomi uygulandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde mesane tümörü olan bir hastanın böbreklerine perkütan nefrostomi takıldı. Hastanın böbrek değerleri normale dönerek böbrek yetmezliği gelişimi önlendi.

29.04.2024 09:58  Güncelleme: 10:01
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir hastanın iki böbreğine perkütan nefrostomi takıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Devlet Hastanesi'nde mesane tümörü olan ve tıkanıklığa bağlı böbreklerinde çift taraflı hidronefrozu (genişleme-şişme) olan hastanın, böbrek yetmezliğine girerek böbreklerini kaybetmemesi ve diyaliz hastası olmasının önlenmesi için iki böbreğine de perkütan nefrostomi takıldı.

Başarılı geçen operasyon sonrası hastanın böbrek değerleri normale dönerek, böbrek yetmezliği gelişiminin önüne geçildi.

Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde ilk defa gerçekleştirilen, genellikle üniversite hastaneleri ya da eğitim araştırma hastanelerinde uygulanan bu özellikli ve detaylı işlemin başında Radyoloji Uzmanı Dr. Zekai Emre Sevgilioğlu ve Üroloji Uzmanı Dr. Osman Coşkun yer aldı.

Operasyon sonrası değerlendirmede bulunan Radyoloji Uzmanı Dr. Zekai Emre Sevgilioğlu ve Üroloji Uzmanı Osman Coşkun, "Hastanemize başvuran ve yapılan kontrolleri sonrasında mesane tümörü nedeniyle her iki böbreğinde hidronefroz gelişen, böbreklerini kaybetme riski bulunan hastanın yapılan kontroller sonrasında kaybedecek zamanı olmadığı göz önüne alındığında hızlıca operasyonu planladık. Görüntüleme cihazları rehberliğinde her iki böbreğin cilt yoluyla drenajını sağlayacak sistemi birlikte başarıyla yerleştirdik" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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