Adıyaman'da huzur uygulaması - Son Dakika
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Adıyaman'da huzur uygulaması

25.02.2022 13:29
Adıyaman'da huzur uygulaması

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz güç ile mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında bin 189 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz güç ile mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında bin 189 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

İl merkezinin 17 farklı noktasında 29 ekip, 140 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda 195 Suriyeli, 994 Türk vatandaşı olmak üzere bin 189 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirildi. 54 iş yeri, 122 araç, 9 metruk bina, 3 terminal, 10 park ve bahçe denetlendi. Uygulama kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahıs ise gözaltına alındı. - ADIYAMAN

Adıyaman'da huzur uygulaması
Adıyaman'da huzur uygulaması

YORUMLAR
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Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Suriyeli, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman'da huzur uygulaması - Son Dakika


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