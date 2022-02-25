Adıyaman'da huzur uygulaması - Son Dakika

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz güç ile mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında bin 189 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

İl merkezinin 17 farklı noktasında 29 ekip, 140 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda 195 Suriyeli, 994 Türk vatandaşı olmak üzere bin 189 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirildi. 54 iş yeri, 122 araç, 9 metruk bina, 3 terminal, 10 park ve bahçe denetlendi. Uygulama kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahıs ise gözaltına alındı. - ADIYAMAN