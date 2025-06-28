Adıyaman\'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 27 Haziran 2025 tarihinde "Huzurlu Sokaklar" adıyla genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl merkezinde yapılan uygulamada toplam 928 şahıs, 316 araç, 47 motosiklet ile 10 park ve bahçe denetlendi. Uygulama kapsamında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 34 adet fişek, 1 kesici alet, 15 adet Lyrica ibareli sentetik ecza ele geçirilirken, 2 yoklama kaçağı şahıs da tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzurunu ve güvenliğini tehdit eden her türlü unsura karşı denetim ve uygulamaların aralıksız süreceği belirtildi. - ADIYAMAN