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Adıyaman'da itfaiyecilerin haftası kutladı - Son Dakika

Adıyaman'da itfaiyecilerin haftası kutladı

29.09.2021 16:06
Adıyaman'da itfaiyecilerin haftası kutladı, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanlığına bağlı İtfaiye Müdürlüğünde İtfaiye Haftası kutlandı.

Adıyaman Belediye Başkanlığına bağlı İtfaiye Müdürlüğünde İtfaiye Haftası kutlandı.

İtfaiye Haftası dolayısıyla gerçekleşen programa, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış katıldı.

Vali Çuhadar, Başkan Kılınç ve Başkan Alkayış, itfaiyecilerin haftasını kutlayarak, görevlerini canları pahasına ifa eden kahraman itfaiyecileri tebrik edip, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Başkan Kılınç itfaiyeciliğin önemine değinerek, "İtfaiye çalışanları, insanları ve diğer tüm canlıları, başta yangın felaketi olmak üzere, deprem, sel gibi birçok doğal afete karşı koruyup onlara siper olmaktadır. Son zamanlarda ülke olarak yaşadığımız yangın ve sel felaketlerinde kahraman itfaiyecilerimizin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. 24 Saat esasıyla görev yapan ve mesai mefhumu gözetmeden çalışan itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor şartlarda çalışan personelimiz başta olmak üzere, bütün itfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftasını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman'da itfaiyecilerin haftası kutladı
Adıyaman'da itfaiyecilerin haftası kutladı

Süleyman Kılınç, AK Parti, Adıyaman, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman'da itfaiyecilerin haftası kutladı - Son Dakika


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