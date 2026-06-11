Adıyaman Belediyesi'nden kadınlara umut olan merkez - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi'nden kadınlara umut olan merkez

Adıyaman Belediyesi\'nden kadınlara umut olan merkez
11.06.2026 14:18  Güncelleme: 14:20
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Adıyaman Belediyesi bünyesinde 8 Mart'ta açılan Kadın Danışma Merkezi, psikolojik, hukuki, sağlık ve sosyal alanlarda 820 kadına ücretsiz destek sundu.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hizmete açılan Kadın Danışma Merkezi, kadınlara yönelik sosyal, psikolojik, hukuki ve sağlık alanındaki destek çalışmalarını sürdürüyor.

Altınşehir Mahallesi'nde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren merkez, açıldığı günden bu yana 820 kadına ücretsiz destek sağladı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin katılımıyla hizmete açılan merkezde, kadınların sosyal yaşamda güçlenmesi, haklarına erişiminin kolaylaştırılması ve ihtiyaç duydukları alanlarda profesyonel destek alabilmesi hedefleniyor.

Kadın Danışma Merkezi'nde psikolog, sosyal hizmet uzmanı, sosyal çalışmacı, rehber öğretmen, diyetisyen, hemşire ve çocuk gelişimi uzmanlarından oluşan 14 kişilik ekip görev yapıyor.

Merkezde bireysel danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra mahallelerde saha çalışmaları, bilgilendirme toplantıları ve farkındalık oturumları da düzenleniyor. Kadınlara şiddetle mücadele mekanizmaları, toplumsal cinsiyet eşitliği, üreme sağlığı, aile planlaması, sağlıklı beslenme ve sosyal destek hizmetleri konusunda bilgilendirmeler yapılıyor.

Kadın Danışma Merkezi tarafından açılışından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında 820 kadına ulaşıldı. Merkezde 690 kadına sağlık ve sosyal destek alanında bilgilendirme yapılırken, 82 kadın bireysel psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlandı.

Merkezde ayrıca dezavantajlı gruplara yönelik ücretsiz diyetisyen desteği de sunuluyor. Kadınların vücut analizleri ve sağlık bilgileri doğrultusunda kişiye özel beslenme programları hazırlanıyor, süreçleri düzenli olarak takip ediliyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kadın Danışma Merkezi'nin sosyal belediyecilik anlayışının önemli halkalarından biri olduğunu belirtti.

Kadınların yaşamın her alanında güçlenmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Tutdere, "Kadınların kendini güvende hissettiği, ihtiyaç duyduğu desteğe kolaylıkla ulaşabildiği bir Adıyaman için çalışıyoruz. Kadın Danışma Merkezimiz, kısa sürede yüzlerce kadınımıza ulaştı. Psikolojik danışmanlıktan hukuki desteğe, sağlıklı yaşam danışmanlığından saha çalışmalarına kadar çok yönlü bir hizmet sunuyoruz. Kadınların güçlendiği bir şehir, toplumun da güçlendiği bir şehirdir. Bu anlayışla kadınlara, çocuklara ve ailelere yönelik çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi'nden kadınlara umut olan merkez - Son Dakika

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