Adıyaman\'da Kan Bağış Kampanyası Önemli İlgi Gördü

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen kan bağış kampanyası oldukça ilgi gördü.

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Kızılay Adıyaman Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağış kampanyasına vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Bir gün sürecek olan kan bağış etkinliğinde kan bağışının hem insan sağlığına iyi geldiği hem de hayat kurtarıldığı vurgulandı.

Kan bağışında bulunan halk eğitim merkezi çalışanları, kursiyerler ve vatandaşlar ise kan vermekten dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi. - ADIYAMAN