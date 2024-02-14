Adıyaman'da Lise Öğrencileri ÇEDES Projesi Hakkında Bilgilendirildi - Son Dakika
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Adıyaman'da Lise Öğrencileri ÇEDES Projesi Hakkında Bilgilendirildi

Adıyaman\'da Lise Öğrencileri ÇEDES Projesi Hakkında Bilgilendirildi

Adıyaman Diyanet Gençlik Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Gençliğe değer' ve 'Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum' Projesi (ÇEDES) kapsamında Altınşehir Anadolu Lisesinde öğrencilere bilgilendirme programları düzenlendi. Manevi Danışmanlar Hacer Yaman ve Abdurrahman Ubeydullah Çil tarafından yapılan bilgilendirmelerde, Diyanet Gençlik çalışmaları, çevreye duyarlılık ve değerlere sahip çıkma konuları ele alındı. Ayrıca, umre ödüllü liselerarası gençlik bilgi yarışması hakkında da bilgi verildi.

14.02.2024 17:29  Güncelleme: 17:30
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Adıyaman'da, lise öğrencileri ÇEDES projesi hakkında bilgilendirildi.

Adıyaman Diyanet Gençlik Merkezi Koordinatörlüğünde düzenlenen "Gençliğe değer" ve "Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum" Projesi (ÇEDES) kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirme programları düzenlendi.

Manevi Danışmanlar Hacer Yaman ve Abdurrahman Ubeydullah Çil, tarafından proje kapsamında Altınşehir Anadolu Lisesinde Diyanet Gençlik çalışmaları hakkında bilgi verildi. Çevreye karşı duyarlılık ile değerlere sahip çıkmayla ilgili yapılan bilgilendirmeler sonrasında umre ödüllü liselerarası gençlik bilgi yarışması hakkında da bilgi verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Lise Öğrencileri ÇEDES Projesi Hakkında Bilgilendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Lise Öğrencileri ÇEDES Projesi Hakkında Bilgilendirildi - Son Dakika
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