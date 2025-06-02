Adıyaman\'da Nadir Gergedan Böceği Görüntülendi

Adıyaman'da, nadir görülen gergedan böceği görüntülendi.

Adıyaman merkeze bağlı Büyükkavaklı Köyü'nde nadir görülen bir canlı olan gergedan böceği görüntülendi. Köy sakinlerinden bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla kayıt altına aldıkları böceği şaşkınlıkla izledi.

Büyüklüğü ve sıra dışı görünümüyle dikkat çeken gergedan böceği, köyde kısa sürede ilgi odağı oldu. Böceği ilk fark eden köy sakinlerinden Hamit Arslan, "Bahçede olduğumuz sırada yerde hareket eden garip bir şey gördük. Yanına yaklaştığımızda daha önce hiç görmediğimiz bu böcekle karşılaştık. Hemen cep telefonlarımızla görüntüledik. ve daha sonra yaptığımız araştırmalarla böceğin türüne nadir karşılaşılan gergedan böceği olduğunu anladık" dedi.

Gergedan böceklerinin, genellikle tropik ve subtropik iklimlerde yaşasa da zaman zaman Türkiye'nin bazı bölgelerinde de görüldüğü nadir bulunmaları ve doğal denge açısından önemli bir yere sahip olmaları nedeniyle koruma altında bulundukları öğrenildi. - ADIYAMAN