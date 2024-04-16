Adıyaman'da Öğrenciler Perre Antik Kent'teki Kazı Çalışmalarına Katıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Öğrenciler Perre Antik Kent'teki Kazı Çalışmalarına Katıldı

Adıyaman\'da Öğrenciler Perre Antik Kent\'teki Kazı Çalışmalarına Katıldı

Adıyaman'da bulunan 16 ilk ve ortaöğretim okulu öğrencileri, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Perre Antik Kent'te gerçekleştirilen kazı çalışmalarına katıldı. Öğrenciler, arkeologlarla birlikte kazı yapmanın keyfini yaşadıklarını ifade etti.

16.04.2024 13:34
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Adıyaman'da ilk ve ortaöğretim öğrencileri, Perre Antik Kent'te devam eden kazı çalışmalarına katıldı.

15-22 Nisan 2024 tarihleri arasında 48'incisi kutlanmakta olan Turizm Haftasını kutlama etkinlikleri çerçevesinde Adıyaman'da bulunan 16 ilk ve ortaöğretim okulu öğrencileri Adıyaman merkezde bulunan Tarihi Perre Antik Kentinde devam eden kazı çalışmalarına katıldı. Öğrenciler burada arkeologlarla birlikte kazı yaptı. Tarih kokan Adıyaman'da kazı çalışmalarına katılan öğrenciler, yaptıkları kazıdan büyük keyif aldıklarını dile getirdi.

Buradaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, "48.Turimz Haftasını Adıyaman'da büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bugün Perre Antik Kentindeyiz, burada Turizm Haftası boyunca toplam 16 tane okulumuzdan ilk, orta ve lise derecesinden öğrencilerimiz Perre Antik Kentine gelecekler. Burada bir tanıtım videosunu izledikten sonra iki gruba ayrılacaklar. Şimdi arka planda da gördüğünüz gibi bir bölümü uygulamalı arkeoloji kazılarına, arkeolog ve sanat tarihçilerimizle birlikte katılırken diğer grup Perre Antik Kentinde tarih ve kültür gezisi yapacak" dedi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ise konuşmasında, "Adıyaman'da deprem yaşanmış bir şehirde çocuklarımızın kültürüyle, sanatıyla gelenek ve göreneğine, atasına saygısıyla tam öğretmeyi gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Öğrencilerimizin tamamı yakın çevrelerini gezmelerini, kültürel mirasını tanımasını, kendi yeteneklerini keşfetmelerini ve bu noktada da toplumumuzu daha ileriye götürmeleri anlamında gayretlerini ortaya çıkartma üzerin kurulmuş bir projedir" sözlerini kullandı.

Öğrenciler ise antik kentte tarihi kazı çalışmalarına katıldıkları için oldukça mutlu olduklarını dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Öğrenciler Perre Antik Kent'teki Kazı Çalışmalarına Katıldı - Son Dakika

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