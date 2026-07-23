Adıyaman'da Orman Yangını Tatbikatı - Son Dakika
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Adıyaman'da Orman Yangını Tatbikatı

Adıyaman\'da Orman Yangını Tatbikatı
23.07.2026 12:30
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Adıyaman'da muhtemel yangınlara karşı tatbikat düzenlendi. Ekipler, yangın müdahale senaryoları test etti.

Adıyaman'da muhtemel orman yangınları ve kuraklık kaynaklı afetlere karşı hazırlık amacıyla "kuraklık ve orman yangını tatbikatı" gerçekleştirildi.

Adıyaman merkez Ali Dağı Mesire Alanı'nda AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla düzenlenen tatbikatta, orman yangınlarına müdahale, kurumlar arası koordinasyon ve afet yönetimi senaryoları uygulamalı olarak test edildi.

Tatbikat kapsamında ekipler, yangına müdahale, tahliye ve koordinasyon çalışmalarını senaryo doğrultusunda uyguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Orman Yangını Tatbikatı - Son Dakika

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