Adıyaman\'da Orman Yangını Tatbikatı

Adıyaman'da muhtemel orman yangınları ve kuraklık kaynaklı afetlere karşı hazırlık amacıyla "kuraklık ve orman yangını tatbikatı" gerçekleştirildi.

Adıyaman merkez Ali Dağı Mesire Alanı'nda AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla düzenlenen tatbikatta, orman yangınlarına müdahale, kurumlar arası koordinasyon ve afet yönetimi senaryoları uygulamalı olarak test edildi.

Tatbikat kapsamında ekipler, yangına müdahale, tahliye ve koordinasyon çalışmalarını senaryo doğrultusunda uyguladı. - ADIYAMAN