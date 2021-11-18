Adıyaman'da oturma bankları yenileniyor - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir merkezindeki oturma banklarında bakım ve onarım çalışması yapılıyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipleri, şehir merkezindeki birçok noktada bulunan banklarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

İlk olarak şehir merkezinde yıpranan ve yenilenmeye ihtiyaç duyan banklarda sürdürülen yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, ihtiyaç duyulan tüm bankların kısa süre içerisinde yenileneceğini dile getirdi. - ADIYAMAN