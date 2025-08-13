Adıyaman\'da Park ve Bahçelere Yaz Bakımı

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle park, bahçe ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sıklaştırdı.

Belediye ekiplerince yeşil alanların korunması, bitkilerin susuz ve bakımsız kalmaması için günlük sulama, budama ve temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Ekipler, kent genelinde çok sayıda mahalle parkında oyun gruplarının onarımı, bank ve kamelyaların yenilenmesi, aydınlatma sistemlerinin bakımı ve çevre düzenlemesi gibi çalışmaları da aralıksız sürdürüyor.

Park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri, fen işleri müdürlüğü ve temizlik işleri müdürlüğü ile koordineli olarak Yunus Emre, Bahçecik, Cumhuriyet, Fatih, Sümerevler, Yenimahalle, Eğriçay, Sümerevler, Altınşehir, Yenimahalle, Karapınar ve Siteler mahallelerinde bulunan parklarda bank, kamelya, çocuk oyun grupları ile spor aletlerinin bakım ve onarımını yapılırken, yıpranmış kaldırımlarda yeni bordür ve parke taşı uygulaması yapılıyor. Ekipler ayrıca, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle çim, çalı grubu ve ağaçlarda periyodik sulama ve temizlik çalışmasını da sıklaştırdı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kentimizin nefes alanları olan park ve bahçelerimiz, vatandaşlarımızın en çok kullandığı sosyal alanlardır. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu bu günlerde yeşil alanlarımızın sağlıklı kalması ve vatandaşlarımızın bu alanlardan en iyi şekilde yararlanabilmesi için ekiplerimiz gece gündüz sahada çalışıyor. Hem mevcut parklarımızın bakımını yapıyor hem de mahallelerimizdeki eksiklikleri gideriyoruz. Amacımız, hemşerilerimizin yeşil ve temiz bir Adıyaman'da huzurla vakit geçirebilmesidir" diye konuştu. - ADIYAMAN