Adıyaman'da park ve bahçelere yaz bakımı - Son Dakika
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Adıyaman'da park ve bahçelere yaz bakımı

Adıyaman\'da park ve bahçelere yaz bakımı
16.06.2026 16:24  Güncelleme: 16:25
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Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte kent genelindeki park ve yeşil alanlarda sulama, çim biçme, ilaçlama ve yeni ağaç dikimi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kent genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarına hız verdi. Vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve estetik alanlarda vakit geçirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Ekipler tarafından şehir merkezindeki parklar, mesire alanları ve yeşil kuşaklarda sulama sistemlerinin düzenli olarak kontrolü ve bakımı yapılırken, çim biçme ve peyzaj düzenleme çalışmaları da titizlikle sürdürülüyor. Yaz aylarında artan sıcaklıkların bitki örtüsü üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla düzenli sulama programları uygulanıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaç ve süs bitkilerini zararlı organizmalar ile çeşitli hastalıklardan korumak amacıyla belirlenen program doğrultusunda ilaçlama faaliyetlerini de gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalarla yeşil alanların sağlıklı yapısının korunması ve uzun ömürlü olması hedefleniyor.

Bakım çalışmalarının yanı sıra kentin farklı noktalarındaki park ve yeşil alanlara yeni ağaç dikimleri de gerçekleştiriliyor. Böylece kentin yeşil örtüsünün güçlendirilmesi hedefleniyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da park ve bahçelere yaz bakımı - Son Dakika

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