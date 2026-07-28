Adıyaman'da şehit ve gazi ailelerine mesire alanında ücretsiz giriş - Son Dakika
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Adıyaman'da şehit ve gazi ailelerine mesire alanında ücretsiz giriş

Adıyaman\'da şehit ve gazi ailelerine mesire alanında ücretsiz giriş
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Adıyaman'daki Gazihan Dede Mesire Alanı'nda şehit ve gazi ailelerinden giriş ücreti alınmaması kararı alındı. Girişe asılan tabelada bu uygulama duyuruldu. Yetkililer, uygulamanın şehit ve gazilere duyulan minnetin bir göstergesi olduğunu ve bu ailelerin sosyal yaşama daha rahat katılımını sağlamayı amaçladığını belirtti. Vatandaşlar uygulamadan memnun.

Adıyaman'da hizmet veren Gazihan Dede Mesire Alanı'nda, şehit ve gazi ailelerine yönelik anlamlı bir uygulama hayata geçirildi. Alınan kararla, şehit ve gazi yakınlarından mesire alanına giriş ücreti alınmayacak.

Mesire alanı girişine asılan bilgilendirme tabelasında, "Bu işletmede, şehit yakınlarından ve gazilerimizden giriş ücreti alınmamaktadır" ifadelerine yer verildi. Uygulama, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olan Gazihan Dede Mesire Alanı'nda ayrıca çevre temizliği ve ortak kullanım alanlarına ilişkin uyarılar da yer aldı.

Yetkililer, uygulamanın şehit aileleri ve gazilere duyulan minnetin bir göstergesi olduğunu belirterek, bu ailelerin sosyal yaşamdan daha rahat faydalanabilmesi amacıyla giriş ücretinin kaldırıldığını ifade etti.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da şehit ve gazi ailelerine mesire alanında ücretsiz giriş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da şehit ve gazi ailelerine mesire alanında ücretsiz giriş - Son Dakika
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