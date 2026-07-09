Adıyaman'da Su Alanlarına Giriş Yasaklandı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Valiliği, yaz aylarında artan hava sıcaklıkları nedeniyle artan suda boğulma vakalarına dikkati çekerek, il genelinde serinlemek ya da piknik yapmak amacıyla sulama kanalları, baraj gölleri, göletler, akarsular ve benzeri kontrolsüz su alanlarına girilmesini yasakladı.

Adıyaman Valiliği, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte yaşanan suda boğulma vakalarına dikkat çekerek il genelinde önemli bir yasak kararı aldı. Karar doğrultusunda, serinlemek ya da piknik yapmak amacıyla sulama kanalları, baraj gölleri, göletler, akarsular ve benzeri kontrolsüz su alanlarına girilmesi yasaklandı.

BOĞULMA VAKALARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Valilikten yapılan açıklamada, özellikle çocuklar ve gençlerin hayatını kaybettiği boğulma olaylarının ciddi boyutlara ulaştığı vurgulandı. Açıklamada yer alan verilere göre, 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Adıyaman genelinde 43 suda boğulma olayı meydana geldi. Bu olaylarda 33 vatandaş hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı, 18 kişi ise sağ kurtarıldı.

2026'NIN İLK 6 AYINDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Boğulma tehlikesinin 2026 yılında da devam ettiği belirtildi. Valilik verilerine göre, 1 Ocak ile 28 Haziran 2026 tarihleri arasında Adıyaman'da 5 ayrı boğulma olayı yaşandı. Bu olaylarda 3 vatandaş hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı, 5 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.

Yetkililer, boğulma vakalarında mağdurların büyük bölümünü 0-29 yaş aralığındaki çocuklar ve gençlerin oluşturduğuna dikkati çekti.

EN RİSKLİ DÖNEM HAZİRAN VE TEMMUZ AYLARI

Boğulma olaylarının özellikle yaz aylarında arttığı belirtilen açıklamada, vakaların en yoğun şekilde Haziran ve Temmuz aylarında görüldüğü ifade edildi. Olayların il genelinde en çok Merkez, Kahta, Besni ve Gölbaşı ilçelerinde meydana geldiği bildirildi.

YASAK KAPSAMI GENİŞ TUTULDU

Alınan karar kapsamında Adıyaman genelindeki çok sayıda su alanına girilmesi yasaklandı. Bu kapsamda Atatürk Barajı ve Baraj Gölü, Çamgazi Barajı, Kahta Menzil, Gömükan ve Koçali Barajları ile Gölbaşı, Azaplı, İnekli ve diğer göller yasak kapsamına alındı. Ayrıca Fırat Nehri, Göksu, Kahta Çayı, çok sayıda dere, gölet ve sulama kanalında da suya girmek yasaklandı.

KARARA UYMAYANLARA İŞLEM YAPILACAK

Valilik, İl İdaresi Kanunu kapsamında alınan karara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince işlem yapılacağını duyurdu.

Yetkililer, vatandaşları kontrolsüz, derinliği bilinmeyen ve akıntı riski bulunan su alanlarından uzak durmaları konusunda uyardı. Açıklamada, özellikle ailelerin çocuklarını bu tür alanlardan uzak tutmaları gerektiği vurgulanarak, "Bir anlık serinleme isteği hayatınıza mal olabilir" uyarısı yapıldı.