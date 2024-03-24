Adıyaman'da, tarım arazilerinin daha verimli kullanılması amacıyla toplantı düzenlendi.
Tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve daha verimli kullanılmasına yönelik kararların değerlendirildiği İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Adıyaman Valisi Osman Varol başkalığında gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Osman Varol ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Burada tarım arazilerinin daha verimli kullanılması ve yapılması gerekilen çalışmalar masaya yatırıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Adıyaman'da Tarım Arazi Verimliliği Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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