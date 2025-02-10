Adıyaman\'da Uyuşturucu Denetimleri Sıklaştı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hızla devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezinde ve ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Jandarma ekiplerince yapılan denetimler çerçevesinde 30 gram bonzai, 5 gram metanfetamin, 2 gram skunk ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yapılan denetimlerle ilgili olarak 20 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - ADIYAMAN