Adıyaman\'da Vali Küçük, yeni akademik yıl için üniversite güvenliğini görüştü

Adıyaman'da 2026-2027 akademik yılının başlaması dolayısıyla "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma" toplantısı düzenlendi.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Vali Yardımcısı Nurettin Yavuz, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü katıldı. Toplantıda, yeni akademik yılda öğrencilerin eğitim hayatlarını huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda sürdürebilmeleri amacıyla alınacak tedbirler değerlendirildi. Üniversite kampüsü ve çevresinde güvenliğin artırılması, öğrenci yurtları ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri, öğrencilerin ulaşım ve barınma ihtiyaçları ile kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Yeni akademik yılın tüm öğrenciler için hayırlı olmasını dileyen Vali Abdullah Küçük, "Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimizin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürmeleri bizim için önemli. Yeni dönemde öğrencilerimizin herhangi bir sorun yaşamaması için ilgili kurumlarımızla birlikte gerekli tedbirleri alacağız. Tüm öğrencilerimize başarılı ve güzel bir akademik yıl diliyorum" diye konuştu.