Adıyaman'da aç kalan tilki yerleşim alanına kadar inerek karnını doyurdu.

Adıyaman Merkez İndere Bölgesi'nde gece saatlerinde bir süre dolaşan tilkinin aç olduğunu fark eden vatandaşlar hayvana yiyecek attı. Bırakılan yiyecekleri yiyen tilki, bir süre bölgede kaldı. Vatandaşların duyarlı davranışıyla karnını doyuran tilki, daha sonra bulunduğu alandan uzaklaşarak gecenin karanlığında gözden kayboldu.

Tilkinin yerleşim alanına kadar inmesi çevrede dikkat çekerken, yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla fotoğraflandı.