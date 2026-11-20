Adıyaman'da yerleşim alanına inen tilki, vatandaşların yiyeceğiyle karnını doyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Merkez İndere Bölgesi'nde gece saatlerinde dolaşan ve aç olduğu fark edilen tilkiye vatandaşlar yiyecek attı. Bırakılan yiyecekleri yiyerek karnını doyuran tilki bir süre bölgede kaldıktan sonra uzaklaşıp gecenin karanlığında gözden kayboldu.
Adıyaman'da aç kalan tilki yerleşim alanına kadar inerek karnını doyurdu.
Adıyaman Merkez İndere Bölgesi'nde gece saatlerinde bir süre dolaşan tilkinin aç olduğunu fark eden vatandaşlar hayvana yiyecek attı. Bırakılan yiyecekleri yiyen tilki, bir süre bölgede kaldı. Vatandaşların duyarlı davranışıyla karnını doyuran tilki, daha sonra bulunduğu alandan uzaklaşarak gecenin karanlığında gözden kayboldu.
Tilkinin yerleşim alanına kadar inmesi çevrede dikkat çekerken, yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla fotoğraflandı.
Kaynak: İHA
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