Adıyaman merkeze bağlı Dadırmaz Köyü yakınlarına inen sırtlanı fark eden köylüler, hayvanlara yada kendilerine zarar verme endişesi yaşadı. Sırtlanı korkutmaya çalışan köylüler, yüksek sesler çıkararak hayvanın kaçmasını sağlamaya çalıştı. Köylüler kovaladıkları sırtlanı cep telefonlarıyla görüntülemeyi de ihmal etmedi. Bir süre boyunca kovalanan sırtlan kırsal bölgede gözden kayboldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Adıyaman'da yerleşim yeri yakınlarında sırtlan görüntülendi - Son Dakika

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