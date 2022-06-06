Adıyaman'da yerleşim yeri yakınlarında sırtlan görüntülendi - Son Dakika
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Adıyaman'da yerleşim yeri yakınlarında sırtlan görüntülendi

06.06.2022 14:14
Adıyaman'da yerleşim yeri yakınlarında sırtlan görüntülendi

Adıyaman'da yerleşim yakınlarına inen bir sırtlan görüntülendi.

Adıyaman'da yerleşim yakınlarına inen bir sırtlan görüntülendi.

Adıyaman merkeze bağlı Dadırmaz Köyü yakınlarına inen sırtlanı fark eden köylüler, hayvanlara yada kendilerine zarar verme endişesi yaşadı. Sırtlanı korkutmaya çalışan köylüler, yüksek sesler çıkararak hayvanın kaçmasını sağlamaya çalıştı. Köylüler kovaladıkları sırtlanı cep telefonlarıyla görüntülemeyi de ihmal etmedi. Bir süre boyunca kovalanan sırtlan kırsal bölgede gözden kayboldu. - ADIYAMAN

Adıyaman'da yerleşim yeri yakınlarında sırtlan görüntülendi
Adıyaman'da yerleşim yeri yakınlarında sırtlan görüntülendi

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da yerleşim yeri yakınlarında sırtlan görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da yerleşim yeri yakınlarında sırtlan görüntülendi - Son Dakika
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