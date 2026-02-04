Adıyaman Saat Kulesi 3 yıldır 04.17'yi gösteriyor - Son Dakika
Yerel

Adıyaman Saat Kulesi 3 yıldır 04.17'yi gösteriyor

Adıyaman Saat Kulesi 3 yıldır 04.17\'yi gösteriyor
04.02.2026 09:30  Güncelleme: 09:37
6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin sembolü haline gelen Adıyaman'daki saat kulesi, o anı anmak amacıyla 04.17'de durduruldu. Adıyaman Belediyesi, talep üzerine saatlerin bu saatte bırakılmasına karar verdi ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdi.

Asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Adıyaman'da kentin simgesi olan saat kulesi 3 yıldır 04.17'yi gösteriyor.

6 Şubat 2023'te saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde Adıyaman'ın simgesi olan saat kulesinde de zaman durdu. Depremin meydana geldiği 04.17'de duran saat, depremin simgesi haline geldi. Adıyaman Belediyesi, vatandaşların talebi ile Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı'ndaki saatlerin 04.17'de bırakılmasına karar verdi. Kulede 4 farklı yöne bakan saatlerin bulunduğu kavşakta çevre düzenlemesi yapıldı. Saat kulesinde depremin ilk iki yıldönümünde anma etkinliği düzenlenmişti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman Belediyesi, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Saat Kulesi 3 yıldır 04.17'yi gösteriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
09:59
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
