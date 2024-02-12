Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde TYP personeline eğitim verildi

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında çalışan personele genel temizlik, el hijyeni, atık yönetimi eğitimi verildi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans salonunda düzenlenen eğitimde, TYP kapsamında geçici olarak işe başlayan 90 kişiye Enfeksiyon Hemşiresi Gülsüm Yıldırım tarafından genel temizlik, el hijyeni, atık yönetimi eğitimi verildi.

Eğitim hemşiresi, tarafından verilen eğitimde insan bedenine zarar verebilecek her ortama karşı bilinçlendirilerek, atık yönetimi hakkında ortaya çıkan atıkların yasal düzenlemeler çerçevesinde nasıl yönetilmeleri gerektiği, yasal düzenlemelerin neler getirdiği ve bu konudaki sorumluluklarını ortaya koymak amaçları aktarıldı.

Personellerin moral ve motivasyonlarını üst düzeyde tutarak ve bilgilerini güncel tutmak amacıyla eğitimlerin sürdürebilirliğine önem verdiklerini belirten Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, personellerin hastalara daha verimli hizmet verebilmeleri adına motivasyonlarını yüksek tutarak eğitmenler eşliğinde hizmet içi eğitimlere aralıksız devam ettiklerini ifade etti. - ADIYAMAN