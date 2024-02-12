Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde TYP personeline eğitim verildi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında çalışan personele genel temizlik, el hijyeni, atık yönetimi eğitimi verildi.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans salonunda düzenlenen eğitimde, TYP kapsamında geçici olarak işe başlayan 90 kişiye Enfeksiyon Hemşiresi Gülsüm Yıldırım tarafından genel temizlik, el hijyeni, atık yönetimi eğitimi verildi.
Eğitim hemşiresi, tarafından verilen eğitimde insan bedenine zarar verebilecek her ortama karşı bilinçlendirilerek, atık yönetimi hakkında ortaya çıkan atıkların yasal düzenlemeler çerçevesinde nasıl yönetilmeleri gerektiği, yasal düzenlemelerin neler getirdiği ve bu konudaki sorumluluklarını ortaya koymak amaçları aktarıldı.
Personellerin moral ve motivasyonlarını üst düzeyde tutarak ve bilgilerini güncel tutmak amacıyla eğitimlerin sürdürebilirliğine önem verdiklerini belirten Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, personellerin hastalara daha verimli hizmet verebilmeleri adına motivasyonlarını yüksek tutarak eğitmenler eşliğinde hizmet içi eğitimlere aralıksız devam ettiklerini ifade etti. - ADIYAMAN
Yılın ikinci Kabine toplantısı sona erdi. 3 saat 15 dakika süren toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda Milli haltercilerimiz Cansu Bektaş, 2 altın ve 1 gümüşle Avrupa şampiyonu, Gamze Altun ise 1 altın ve 1 gümüşle Avrupa ikincisi oldu. Gamze Altun, 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı.
İbrahim Keloğlan isimli kişinin İstanbul'daki bir sitenin asansörüne giren kediyi tekmeleyerek öldürdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı. Olaydan sonra yakalanıp hakkında dava açılan Keloğlan, 1 yıl 3 ay ceza aldı ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Keloğlan hakkında verilen karar hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Sosyal medyadan karara tepki gösteren birçok kişi "İbrahim Keloğlan tutuklansın" diyerek kampanya başlattı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda yarışan milli halterci Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı. Cansu, bu başarısıyla Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Sarıyer'de Belgrad Ormanı'nda avlanan bir grup avcı, çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi buldu. Cesedin kimliği belirlenemeyince Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepki yağıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi gerektiği yönünde binlerce tweet attı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı başladı. Belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda Malatya için Veli Ağbaba, Esenyurt için Gürsel Tekin, Kadıköy için de Mesut Kösedağı isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.
İsveç'in Gothenburg kentinde lunaparkta yapımı devam eden bir su parkında yangın çıktı. Binanın dışındaki su kaydırağında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sararken, art arda patlamalar yaşandı. Gökyüzünü kaplayan duman bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Olayda yaralanma yaşanmadı.
Son Dakika › Yerel › Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde TYP personeline eğitim verildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?