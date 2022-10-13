Adıyaman haberleri | Besni'de 'Hayat renkleri ile güzel' projesi başladı - Son Dakika
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Adıyaman haberleri | Besni'de 'Hayat renkleri ile güzel' projesi başladı

13.10.2022 18:07
Adıyaman haberleri | Besni'de 'Hayat renkleri ile güzel' projesi başladı

Adıyaman haberler: Adıyaman'ın Besni Kaymakamlığı ve Besni Belediyesi tarafından yürütülmekte olan 'Hayata renkleri ile güzel' projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Besni Kaymakamlığı ve Besni Belediyesi tarafından yürütülmekte olan 'Hayata renkleri ile güzel' projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Besni Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Mustafa Orhan, Besni Belediye Başkanı Mehmet Emre, down sendromlular ve aileleri katıldı.

Hayata geçirilen projeyle Besni ilçe sınırları içerisinde bulunan down sendromlu bireyler ve ailelerine psikolojik ve sosyal konularda destek sağlanacak.

Farkındalık oluşturmak amacıyla bu tür projelere önem verdiklerini dile getiren Besni Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Mustafa Orhan, "Kuruluşumuz kendi görev alanına giren konular dışında toplumda farkındalık oluşturmak, empati kurmayı sağlamak, bilinçlenmek ve bilinçlendirmek politikasına istinaden bir çok proje yürütmüştür. 'Hayat renkleri ile güzel' projesi de bunlardan biridir. Bu proje ile down sendromlu çocuklarımıza ve ailelerimizi sadece ekonomik amaçlı desteklemek dışında sosyal ve psikolojik olarak desteklemek aynı zamanda topluma adaptasyonu sağlanması amaçlanmıştır. Projeye katkılarından dolayı Besni Kaymakamı Çağlar Partal ve belediye yetkililerine ve değerli katılımcılara teşekkür ederiz" dedi.

6 Ay sürecek projede katılımcılar ile çeşitli etkinlikler yapılacak ve proje boyunca katılımcılara psiko-sosyal destek sağlanacak. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Mustafa Orhan, Mehmet Emre, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman haberleri | Besni'de 'Hayat renkleri ile güzel' projesi başladı - Son Dakika

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