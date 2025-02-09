Adıyaman Havalimanı'nda 34 Bin Yolcu - Son Dakika
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Adıyaman Havalimanı'nda 34 Bin Yolcu

Adıyaman Havalimanı\'nda 34 Bin Yolcu

Ocak ayında Adıyaman Havalimanı'ndan 34,286 yolcu uçuş gerçekleştirdi.

09.02.2025 10:15
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Ocak ayında Adıyaman Havalimanı'ndan 34 bin 286 kişi uçakla yolculuk yaptı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı'nın 2025 yılı Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Adıyaman Havalimanı'nda ocak ayında, iç hat yolcu trafiği 33 bin 846, dış hat yolcu trafiği 440 oldu. Böylece ocakta toplam 34.286 yolcuya hizmet verildi.

Ocak ayında, Adıyaman Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 244, dış hatlarda 6 olmaküzere toplamda 250'ye ulaşırken yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ocak ayında toplamda 202 ton oldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Havalimanı'nda 34 Bin Yolcu - Son Dakika

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