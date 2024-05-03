Adıyaman İl Genel Meclisi 2023 yılı kesin hesap cetvelini karara bağladı - Son Dakika
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Adıyaman İl Genel Meclisi 2023 yılı kesin hesap cetvelini karara bağladı

Adıyaman İl Genel Meclisi 2023 yılı kesin hesap cetvelini karara bağladı

Adıyaman İl Genel Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2023 yılı kesin hesap cetveli oylamaya sunularak karara bağlandı. Başkan Erdoğan, Adıyaman İl Özel İdaresinin çalışma sezonunun başladığını ve hedeflenen hizmetlerin çıtasının yükseltileceğini belirtti.

03.05.2024 17:16
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Adıyaman İl Genel Meclis toplantısında 2023 yılı kesin hesap cetveli karara bağlandı.

Adıyaman İl Genel Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen, Mayıs ayı oturumunda, okunan 2023 yılı kesin hesap cetveli oylamaya sunularak karara bağlandı.

Oturumda konuşan Başkan Erdoğan, "Adıyaman İl Özel İdaresinin çalışma sezonu başlıyor. Yol yapım, yol bakım hizmeti ve su işleri hizmetlerinin yapılması için tüm hazırlıklar yapıldı. Ekiplerimiz sahada çalışıyor. Sezon sonuna kadar hedeflediğimiz hizmetlerin çıtasını yükselteceğiz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman İl Genel Meclisi 2023 yılı kesin hesap cetvelini karara bağladı - Son Dakika

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