Adıyaman İl Genel Meclisi 2023 yılı kesin hesap cetvelini karara bağladı

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Adıyaman İl Genel Meclis toplantısında 2023 yılı kesin hesap cetveli karara bağlandı.

Adıyaman İl Genel Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen, Mayıs ayı oturumunda, okunan 2023 yılı kesin hesap cetveli oylamaya sunularak karara bağlandı.

Oturumda konuşan Başkan Erdoğan, "Adıyaman İl Özel İdaresinin çalışma sezonu başlıyor. Yol yapım, yol bakım hizmeti ve su işleri hizmetlerinin yapılması için tüm hazırlıklar yapıldı. Ekiplerimiz sahada çalışıyor. Sezon sonuna kadar hedeflediğimiz hizmetlerin çıtasını yükselteceğiz" dedi. - ADIYAMAN