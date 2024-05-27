Adıyaman İl Özel İdaresi, kırsal kesime yönelik yatırım ve projeleri değerlendirdi - Son Dakika
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Adıyaman İl Özel İdaresi, kırsal kesime yönelik yatırım ve projeleri değerlendirdi

Adıyaman İl Özel İdaresi, kırsal kesime yönelik yatırım ve projeleri değerlendirdi

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen haftalık değerlendirme toplantısında, İl Özel İdaresinin kırsal kesime yönelik alt ve üst yapı hizmetleri ele alındı. Toplantıda, köylerde yürütülen çalışmalar, yol bakım ve onarımları, yatırımların durumu ve geleceğe yönelik adımlar değerlendirildi. Adıyaman İl Özel İdaresi, kırsal alt yapıya yönelik hizmetlerle ildeki yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

27.05.2024 17:02
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İl Özel İdaresinin yatırım ve projeleri ile kırsal kesime yönelik alt ve üst yapı hizmetlerinin ele alındığı haftalık değerlendirme toplantısı yapıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve birim müdürleri katıldı. Toplantıda, özel idarenin il genelinde köylerimizde yürüttüğü alt ve üst yapı çalışmaları, yol bakım ve onarımları, yatırımların geldiği aşama, bugüne kadar yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ile geleceğe yönelik atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Adıyaman İl Özel İdaresi olarak kırsal alt yapıya yönelik hizmetler ve ildeki yaşam kalitesini yükseltmek için toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu hizmetleri daha üst noktalara çıkarmanın gayretiyle çalışmalar yürütüldüğü dile getirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman İl Özel İdaresi, kırsal kesime yönelik yatırım ve projeleri değerlendirdi - Son Dakika

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