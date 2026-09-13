Adıyaman İmamağa'da alt yapı sonrası toz vatandaş ve esnafı isyan ettirdi
Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi'nde alt yapı çalışmalarının ardından yolun trafiğe açılmasıyla toz etkili oldu. Bölgede kalkan tozdan hem vatandaşlar hem de çevre esnafı tepki göstererek yetkililerden çözüm beklediklerini belirtti.
Adıyaman'ın İmamağa Mahallesi'nde alt yapı çalışmaları sonrası kalkan toz etkili oldu.
Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi eski mezarlık yakınlarında yapılan alt yapı çalışmaları sonrası yolun trafiğe açılmasıyla toz etkili oldu. Kalkan tozlardan dolayı hem vatandaşlar hem de çevredeki esnaflar duruma tepki gösterdi. Tozun oldukça etkili olduğunu dile getiren vatandaşlar, yetkililerden çözüm beklediklerini vurguladı.
Kaynak: İHA
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