Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Cadde ve Sokaklarda Sıcak Asfalt Serimi Başlattı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Cadde ve Sokaklarda Sıcak Asfalt Serimi Başlattı

Adıyaman\'ın Gölbaşı Belediyesi Cadde ve Sokaklarda Sıcak Asfalt Serimi Başlattı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi, alt yapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda sıcak asfalt serimi çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurugeçit Mahallesi'nde sıcak asfalt serimi çalışmalarını sürdürüyor.

29.02.2024 12:07  Güncelleme: 12:10
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Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda sıcak asfalt serimi başladı.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlıklı bir alt yapı için içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının baştan sona yenilendiği cadde sokaklarda üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kurugeçit Mahallesi'nde sıcak asfalt serimi çalışmaları başladı.

Ulubatlı Hasan caddesinde devam eden çalışmalarda cadde daha güzel bir hale getiriliyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Cadde ve Sokaklarda Sıcak Asfalt Serimi Başlattı - Son Dakika
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