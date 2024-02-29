Adıyaman\'ın Gölbaşı Belediyesi Cadde ve Sokaklarda Sıcak Asfalt Serimi Başlattı

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Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda sıcak asfalt serimi başladı.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlıklı bir alt yapı için içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının baştan sona yenilendiği cadde sokaklarda üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kurugeçit Mahallesi'nde sıcak asfalt serimi çalışmaları başladı.

Ulubatlı Hasan caddesinde devam eden çalışmalarda cadde daha güzel bir hale getiriliyor. - ADIYAMAN