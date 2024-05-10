Adıyaman'ın tarihi yerlerini ziyaret eden öğrenciler - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman'ın tarihi yerlerini ziyaret eden öğrenciler

Adıyaman\'ın tarihi yerlerini ziyaret eden öğrenciler

Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki ortaöğretim son sınıf öğrencileri, Samsat Kaymakamlığı himayesinde gerçekleştirilen proje kapsamında Adıyaman'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Öğrenciler, ders çalışmalarından dinlenmek ve kentlerini daha iyi tanımak amacıyla yapılan geziyle Adıyaman'ın tarihine yolculuk yaptı.

10.05.2024 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde eğitimlerini sürdüren ortaöğretim son sınıf öğrencileri Adıyaman'daki tarihi yerlerini ziyaret etti.

Samsat Kaymakamlığı himayelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen "Öğrencilerimiz huzurun ve kardeşliğin kenti Adıyaman'ı keşfediyor" projesi kapsamında Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Samsat Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencileri ve bu okullarda görev yapan öğretmenler, Kahta ilçesinde bulunan Cendere Köprüsü, Nemrut Dağı Milli Parkı, Karakuş Tümülüsü, Arsemia Antik Kenti, Eski Kahta Kalesi ve yol güzergahında bulunan diğer tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Samsatlı öğrenciler, yoğun olarak geçirdikleri ders çalışma ve sınavlara hazırlık çalışmalarında biraz olsun dinlenme, motive olma ve kentini daha iyi tanıma amacıyla gerçekleştirdikleri gezi ile Adıyaman'ın tarihine yolculuk yaptı.

Gezi öncesi öğretmen ve öğrenciler ile bir araya gelen Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, "Bugün sizleri tarihi, kültürü ve bünyesinde pek çok güzelliği barındıran, birçok uygarlıktan izler taşıyan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olan Nemrut Dağı, Karakuş Tümülüsü, 1800 yıllık Cendere Köprüsü ve Kahta Kalesi gibi Adıyaman'ın tarihi yerlerine yolcu ediyoruz" diyerek öğretmen ve öğrencilere hayırlı yolculuklar diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Samsat, Kültür, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'ın tarihi yerlerini ziyaret eden öğrenciler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 ABD’de kan donduran olay Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:37 Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi Katledilen müdür için ses yükselttiler Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi! Katledilen müdür için ses yükselttiler
15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…
17:21 CHP’li Sarıgül, Kabe’de atanamayan öğretmenler için dua etti CHP'li Sarıgül, Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti
17:10 Galatasaray’ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi
17:05 Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar 55 günde tahliye Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar! 55 günde tahliye
16:53 Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
15:58 Samsun’da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı Samsun'da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı
15:55 ABD polisi siyahi askeri ev baskınında öldürdü ABD polisi siyahi askeri ev baskınında öldürdü
15:51 Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 18:09:50. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'ın tarihi yerlerini ziyaret eden öğrenciler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement