Adıyaman İtfaiyesi, 8 Ayda Bin 285 Yangına Müdahale Etti - Son Dakika
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Adıyaman İtfaiyesi, 8 Ayda Bin 285 Yangına Müdahale Etti

Adıyaman İtfaiyesi, 8 Ayda Bin 285 Yangına Müdahale Etti

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 1 Nisan-20 Aralık tarihleri arasında toplam bin 285 yangına müdahale etti. Ekipler, tatbikatlar ve eğitimlerle yangın önleme konusunda önemli bir farkındalık oluşturdu.

25.12.2024 14:02  Güncelleme: 14:04
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Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 8 ayda bin 285 yangına müdahale etti.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 1 Nisan-20 Aralık tarihleri arasında toplam bin 285 yangına müdahale etti. Aynı dönemde 50 tatbikat düzenleyen Adıyaman İtfaiyesi, 2 bin 568 kişiye yangın önleme ve söndürme eğitimi verdi. Müdahale hızında dikkat çeken itfaiye ekipleri, mücavir alanlardaki en uzak noktaya 7 dakika 30 saniyede ulaştı.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, son 8 ayda 50 tatbikat ve eğitim düzenleyerek geniş bir katılımcı kitlesine ulaştı. Eğitimlere kamu kurum personelinin yanı sıra kreş, anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencileri katıldı. Yangın önleme ve söndürme teknikleri uygulamalı olarak aktarıldı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, 1 Nisan-20 Aralık tarihleri arasında çıkan bin 285 yangının 298'i kasıtlı olarak çıkarıldı. Çocukların istemeden neden olduğu yangın sayısı ise 22 olarak kayıtlara geçti. Elektrik kontağından çıkan yangınlar 39, elektrikli aletlerden kaynaklanan yangınlar ise 15 vaka olarak kaydedildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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