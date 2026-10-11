Adıyaman Kahta'da doğa yürüyüşü öğretmen ve öğrencileri bir araya getirdi - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da doğa yürüyüşü öğretmen ve öğrencileri bir araya getirdi

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Adıyaman Kahta\'da doğa yürüyüşü öğretmen ve öğrencileri bir araya getirdi
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Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün geleneksel doğa yürüyüşü, Kahta’da öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da etkinliğin sağlıklı yaşamı teşvik ettiğini ve dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen doğa yürüyüşü etkinliği, Kahta ilçesinde gerçekleştirildi.

Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılar, doğa yürüyüşü ve sportif faaliyetlerle doğayla iç içe vakit geçirirken etkinlikte sağlıklı yaşam bilincinin geliştirilmesi, öğretmen ve öğrenciler arasındaki iletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "Etkinliğin sağlıklı yaşamı teşvik ettiğini belirterek, öğretmen ve öğrencilerin doğayla iç içe vakit geçirmesinin yanı sıra birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdik" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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