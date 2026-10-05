Adıyaman Sincik'te Söğütlü Camii ve gençlik merkezi için açılış töreni yapıldı - Son Dakika
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Adıyaman Sincik'te Söğütlü Camii ve gençlik merkezi için açılış töreni yapıldı

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Adıyaman Sincik\'te Söğütlü Camii ve gençlik merkezi için açılış töreni yapıldı
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Söğütlü Camii ve Hz. Mus'ab Bin Umeyr Gençlik Merkezi için açılış töreni düzenlendi. Törene Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, İl Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı ve çok sayıda vatandaş katıldı; dua ve kurdele kesiminin ardından camide namaz kılındı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yapımı tamamlanan Söğütlü Camii ve Hz. Mus'ab Bin Umeyr Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış programına Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, Sincik İlçe Müftüsü Ömer Bugur, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, İnlice Belediye Başkanı Abuzer Yakan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İl Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı'nın yaptığı dua ile devam etti. Duanın ardından açılış kurdelesi kesilirken, protokol üyeleri cami ve gençlik merkezini dolaşarak incelemelerde bulundu.

Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, "Cami ve gençlik merkezimizin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni hizmet alanlarının vatandaşlarımıza ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Açılış töreninin ardından vatandaşlar ve protokol üyeleri camide namaz kıldı.

Kaynak: İHA
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