Adıyaman UMKE, Besni'de öğrencilere sağlıklı yaşam ve afet bilinci eğitimi verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman UMKE, Besni'de öğrencilere sağlıklı yaşam ve afet bilinci eğitimi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman UMKE, Besni\'de öğrencilere sağlıklı yaşam ve afet bilinci eğitimi verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Adıyaman UMKE, Besni'ye bağlı Kesmetepe İlkokulu'nda 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Yaşam' temalı etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrencilere acil sağlık hizmetleri, afet bilinci, sağlıklı yaşam ve temel sağlık konularında bilgi verilirken UMKE'nin görev ve çalışmaları da tanıtıldı.

Adıyaman Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Besni ilçesine bağlı Kesmetepe İlkokulu'nda öğrencilere yönelik sağlık bilinci ve afet farkındalığı etkinliği düzenlendi.

"Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Yaşam" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte UMKE ekipleri, öğrencilerle bir araya gelerek kurumun görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi.

Etkinlik kapsamında öğrencilere acil sağlık hizmetleri, afet bilinci, sağlıklı yaşam ve temel sağlık konularında bilgilendirme yapıldı. UMKE'nin afet ve acil durumlarda yürüttüğü çalışmaların da tanıtıldığı etkinlikte, çocukların sağlık konusunda bilinçlenmesi ve yaşanabilecek afetlere karşı farkındalık kazanmaları hedeflendi.

Adıyaman UMKE yetkilileri, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak ve sağlık bilincini küçük yaşlarda oluşturmak amacıyla eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: İHA
Ulusal Medikal Kurtarma EkibiKesmetepeAdıyamanSağlıkEğitimÇocukBesniYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede İlk soğuk duşu girişte yaşadı Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı
50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı Sevgilisi de intihar etti 50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı! Sevgilisi de intihar etti
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
MSB: “Askerimizin şehit olduğu olaya ilişkin İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde çalışılıyor“ MSB: "Askerimizin şehit olduğu olaya ilişkin İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde çalışılıyor"
15:32
Fenerbahçe, Liverpool’u devirdi Kasasına giren para dudak uçuklattı
Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi! Kasasına giren para dudak uçuklattı
15:31
Chelsea’de akılalmaz olay Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu
Chelsea'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu
15:27
Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga! 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
14:46
Bakan Yumaklı, orman yangınlarında bilançoyu açıkladı Yüzde 86’sı insan kaynaklı
Bakan Yumaklı, orman yangınlarında bilançoyu açıkladı! Yüzde 86'sı insan kaynaklı
14:29
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale
Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
13:10
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu
Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 15:45:35. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman UMKE, Besni'de öğrencilere sağlıklı yaşam ve afet bilinci eğitimi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android