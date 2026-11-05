Adıyaman UMKE, Besni\'de öğrencilere sağlıklı yaşam ve afet bilinci eğitimi verdi

Adıyaman UMKE, Besni'de öğrencilere sağlıklı yaşam ve afet bilinci eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman UMKE, Besni'ye bağlı Kesmetepe İlkokulu'nda 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Yaşam' temalı etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrencilere acil sağlık hizmetleri, afet bilinci, sağlıklı yaşam ve temel sağlık konularında bilgi verilirken UMKE'nin görev ve çalışmaları da tanıtıldı.
Adıyaman Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Besni ilçesine bağlı Kesmetepe İlkokulu'nda öğrencilere yönelik sağlık bilinci ve afet farkındalığı etkinliği düzenlendi.
"Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Yaşam" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte UMKE ekipleri, öğrencilerle bir araya gelerek kurumun görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi.
Etkinlik kapsamında öğrencilere acil sağlık hizmetleri, afet bilinci, sağlıklı yaşam ve temel sağlık konularında bilgilendirme yapıldı. UMKE'nin afet ve acil durumlarda yürüttüğü çalışmaların da tanıtıldığı etkinlikte, çocukların sağlık konusunda bilinçlenmesi ve yaşanabilecek afetlere karşı farkındalık kazanmaları hedeflendi.
Adıyaman UMKE yetkilileri, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak ve sağlık bilincini küçük yaşlarda oluşturmak amacıyla eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin önem taşıdığını belirtti.
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