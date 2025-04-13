Adıyaman Üniversitesi'nde Yeni Sağlık Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Adıyaman Üniversitesi'nde Yeni Sağlık Merkezi Açıldı

Adıyaman Üniversitesi\'nde Yeni Sağlık Merkezi Açıldı

Adıyaman Üniversitesi, öğrenci ve personelin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir sağlık merkezi açtı. Açılışta, Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş ve Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan önemli açıklamalarda bulundu.

13.04.2025 12:59  Güncelleme: 13:01
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Adıyaman Üniversitesi'nde öğrenci ve personelin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen sağlık merkezinin açılışı gerçekleştirdi.

Adıyaman Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Sağlık Merkezi, pansuman, enjeksiyon, tansiyon ve şeker ölçümü gibi temel sağlık hizmetlerinin yanı sıra ilkyardım desteği, sağlık ve psikolojik danışmanlık hizmeti de sağlayacak.

Üniversite Merkez Kampüsünde gerçekleşen açılış törenine Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, Baro Başkanı Bilal Doğan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut, Tabipler Odası Başkanı Dr. Erdal Yavuz, Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan, Bupa Türkiye Strateji ve Transformasyon Grup Başkanı Ebru Keskin Kulalar, Girişimci Sağlık Mensupları Derneği Başkanı Dr. Sevval Karadağ, üniversitenin akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, sağlık hizmetlerinin üniversite yaşamında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, yeni merkezin öğrenciler ve çalışanlar için büyük kolaylık sağlayacağını ifade etti. Rektör Keleş, "Sağlık hizmetlerine erişimin sadece bir ayrıcalık değil, aynı zamanda temel bir hak olduğu bilinciyle öğrencilerimizin, personelimizin ve ailelerinin bu hakka kolayca ulaşabilmesini sağlayacak çok değerli bir eserin açılışını gerçekleştirdik. Bu kıymetli merkezin inşasında çok özel bir katkı ve sorumluluk örneği gösteren Bupa Türkiye'ye ve özellikle bu anlamlı bağışın gerçekleşmesinde öncü rol üstlenen Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan'a en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün açılışını yaptığımız bu sağlık merkezi, gençlerimizin sağlığına duyulan hassasiyetin, eğitim-öğretim kadar bedensel ve ruhsal iyilik haline verilen önemin bir simgesi olarak hepimizin ortak hafızasında yerini alacaktır. Bu vesileyle, merkezimizin açılışında emeği geçen tüm paydaşlara şükranlarımı sunuyor; şehrimize ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan ise, "Bupa Türkiye ailesi gururlu ve mutluyuz. 6 Şubat 2023 tarihinde tecrübe etmek zorunda kaldığımız ve milyonlarca insanın etkilendiği deprem felaketinin ardından bu gururu yaşamak bizler için çok önemli bir anlam ifade etmektedir. Yaşanan tarifsiz acıların ardından Bupa Türkiye ailesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ettik. Nitekim büyük zorlukların altından hep birlikte kalkmasını bildik. Biz, yardımsever, paylaşmayı seven, fedakar bir toplumuz. Bizler de elimizden geldiğince, sahip olduğumuz kadarıyla bu coğrafyanın güzel insanlarına yardımcı olmaya ve el uzatmaya çalışıyoruz. Merkezimizin Adıyaman ve Adıyaman Üniversitesi için hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüsünde hizmet verecek olan Sağlık Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Üniversitesi'nde Yeni Sağlık Merkezi Açıldı - Son Dakika

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