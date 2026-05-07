Adıyaman Valisi Abdullah Küçük göreve başladı
Adıyaman Valisi Abdullah Küçük göreve başladı

07.05.2026 15:55  Güncelleme: 15:56
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılan yeni atamalar kapsamında Adıyaman'a atanan Vali Abdullah Küçük göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Adıyaman Valisi Osman Varol Aydın Valiliği'ne, İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ise Adıyaman Valisi olarak görevlendirilmişti.

Adıyaman'a atanan Vali Abdullah Küçük, Adıyaman Valiliği önünde Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, vali yardımcıları, kurum müdürleri, STK temsilcileri, siyasi parti başkanları ve çok sayıda kamu çalışanı tarafından karşılandı.

Herkesle tek tek tokalaşan Vali Küçük, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazreti Üzeyir Peygamberin diyarı, kutlu sahabelerin yurdu, huzurun ve kardeşliğin şehri Adıyaman'da bugün valilik görevime başladım. Bu ulvi görevi bana tevdi eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'ye şükranlarımı sunuyorum. Öncelikle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı haktan rahmet, tedavileri devam eden kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeniden ayağa kalkma sürecini büyük bir başarıyla sürdüren Adıyaman'ımızı her alanda çok daha güçlü bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Görev sürem boyunca hukukun üstünlüğünü esas alan, her vatandaşımızı eşit gören, şeffaf, samimi, ulaşılabilir ve insanı önceleyen bir yönetim anlayışıyla Adıyaman'a hizmet etmeyi en büyük vazifem olarak görüyorum. Kapımızda, gönlümüzde her zaman siz değerli hemşehrilerimize sonuna kadar açık olacaktır. İnanıyorum ki Adıyamanlı kardeşlerimin duası ve desteği, kıymetli milletvekillerimizin katkıları, tüm kurum ve kuruluşlarımızın, üniversitemizin, sivil toplumumuzun ve basınımızın güçlü iş birliğiyle Adıyaman'ımızı hep birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

