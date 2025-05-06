Adıyaman Valisi Osman Varol, Besni Çevre Yolunda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Adıyaman Valisi Osman Varol, Besni Çevre Yolunda İncelemelerde Bulundu

Adıyaman Valisi Osman Varol, Besni Çevre Yolunda İncelemelerde Bulundu

Adıyaman Valisi Osman Varol, Besni ilçesi çevre yolundaki son durumu inceledi. 5 kilometre uzunluğundaki yolun trafik yoğunluğunu azaltması ve ulaşım konforunu artırması bekleniyor.

06.05.2025 13:02  Güncelleme: 13:04
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Adıyaman Valisi Osman Varol, yapımına başlanan Besni ilçesi çevre yolunda incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Besni'de 5 kilometre uzunluğundaki çevre yolunun tamamlanmasıyla birlikte, ilçede trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalması ve ulaşımda konforun artması bekleniyor. Vali Varol, çevre yolunun Besni'ye kazandıracağı katkılara dikkat çekerek, projenin ilçeye hayırlı olmasını temenni etti. İncelemeye, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan ve AK Parti Besni İlçe Başkanı Ömer Ertürk de katıldı.

Vali Osman Varol, incelemelerinin ardından geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan'ın amcası Kadir Özhan'ın taziye ziyaretinde bulundu. Latif Doğan taziye evinde aileyle bir araya gelen Vali Varol, başsağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Valisi Osman Varol, Besni Çevre Yolunda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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